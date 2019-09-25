شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الخارجية "تخرس" أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها رد وزارة الخارجية الحاسم ضد أكاذيب أردوغان.

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