شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشترى 300 ألف طن من القمح الروسى والفرنسى فى مناقصة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اليوم الأربعاء، إنها اشترت 300 ألف طن من القمح فى مناقصة عالمية للشحن، فى الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر القادم.

وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 240 ألف طن من القمح الروسى و60 ألف طن من القمح الفرنسى.