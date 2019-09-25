أخبار مصر | "أوراسكوم للإنشاءات" تنفى علاقتها بصفحة على الفيس بوك تنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوراسكوم للإنشاءات" تنفى علاقتها بصفحة على الفيس بوك تنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت شركة أوراسكوم للإنشاءات، صلتها بالصفحة المزورة المنسوبة لها وتنشر أخبار كاذبة عن المشروعات التي تقوم بها الشركة حاليًا.

وقالت الشركة، إن الموقع الرسمي للشركة هو www.orascom.com وأن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو orascom construction plc..

وبناء عليه تنفي الشركة صلتها بالصفحة المزورة المنسوبة إلى الشركة والتى يتم تداولها حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنشر أخبار كاذبة عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا.

Advertisements

كما أكدت الشركة أنها تقوم بالإفصاح عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها على الفيس بوك المشار إليها بعالية.

وأن الشركة غير مسئولة عن أي معلومات يتم تداولها على الصفحة المزورة التي تستخدم اسم الشركة، علما بان الشركة سوق تستخدم حقتها القانون في ملاحقة هذه الصفحات المزورة بكافة الطرق القانونية المتاحة.