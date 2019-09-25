أخبار مصر | مؤتمر مصر وشرق أوسط متغير بنيويورك: المنطقة العربية تحت تهديد كبير بسبب الإسلام السياسي وتدخلات قوى إقليمية تعمق الفوضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر مصر وشرق أوسط متغير بنيويورك: المنطقة العربية تحت تهديد كبير بسبب الإسلام السياسي وتدخلات قوى إقليمية تعمق الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "مصر وشرق أوسط متغير" التي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن بحضور عدد كبير من الباحثين المرموقين وجمع من الجالية المصرية والحضور من الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، ناقشت جلسات المؤتمر الثلاث قضايا "التحولات الجيوسياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط" و "مسار الصراعات الإقليمية والتهديدات الناشئة"، و"مصر في إقليم متغير"، ويهدف المؤتمر من خلال نقاش موضوعي هادئ، إلى بناء فهم أعمق وأكثر تكاملا للواقع الإقليمي.

وقد افتتح الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المؤتمر مشيرًا إلى "المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها الشرق الأوسط، والذي يشهد أنماطًا مختلفة وغير تقليدية من التهديدات والتفاعلات الجيوسياسية والاستراتيجية، سواء على مستوى وحدات الإقليم، أو علاقاته الإقليمية، أو في علاقة الإقليم بالقوى الخارجية".

وأشار عكاشة إلى التعقيدات التي تمر بها المنطقة قائلا "إلى جانب استمرار ظاهرة الدولة المنهارة والمأزومة، والتي تكرست كجزء من تداعيات ما عُرف بالربيع العربي، والصعوبات العديدة التي لازالت تواجه مشروعات التسوية السياسية في هذه الدول وإعادة وضعها على مسار الدول الطبيعية، فإن تداعيات وتكاليف هذه الظاهرة لم تعد تقف عند الحدود السياسية لهذه الدول، ولازال هناك فاعلين إقليميين يسعون للحفاظ على هذه الحالة بل وتعميقها.

واستطرد عكاشة قائلا إن ظاهرة الإرهاب تمر أيضا بمنعطفات جديدة ، فرغم هزيمة دولة داعش، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بانتهاء داعش كتنظيم أو كإيديولوجيا، وهناك مؤشرات عديدة تؤكد محاولة التنظيم التأقلم مع مرحلة ما بعد "الدولة"، من خلال بناء استراتيجية جديدة، تضمن له البقاء من ناحية، وتحقيق المزيد من الانتشار على حدود الإقليم، من ناحية أخرى، على نحو يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة وخطيرة لمرحلة ما بعد "دولة داعش"، من بينها زيادة حالة التماهي والتنسيق بين التنظيمات الإرهابية الكبرى، أو بين التنظيمات الكبرى والتنظيمات الإرهابية المحلية.

وقال عكاشة "وقد ضاعف من خطورة واستقرار مصادر التهديد سياسات بعض القوى الإقليمية، التي تلعب دورا معلنا في توسيع حجم التفاعلات الصراعية من خلال أدوات عدة، أبرزها الاستثمار -السياسي والمالي والإعلامي- لهذه القوى في الوكلاء المحليين من الفاعلين المسلحين من غير الدول، استنادا إلى ارتباطات طائفية وإيديولوجية".

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وفي كلمته الافتتاحية، قال بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط أن المنطقة تعاني من البحث عن حلول من خارجها أو إعتمادا على إسرائيل وإيران في حسم الصراعات في المنطقة مشيرًا إلى ضرورة وجود تحالف عربي بين مصر والسعودية على وجه الخصوص من أجل حسم الانقسام العربي الداخلي ودون الاعتماد على الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن تركيا لاعب سياسي ولكنها تمثل إشكالية حيث أن العلاقات المتوترة معها تعمق من كثير من المشكلات، وأكد سالم أن استقرار المنطقة لابد أن يشمل وجود إيران وتركيا وإسرائيل.

وقال أن الموقف الحالي في المنطقة يتطلب تعاملا مختلفا وعلى وجه الخصوص سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد المستشار الأكاديمي للمركز المصري أنه بعد عقد من ثورات الربيع العربي ظهرت الدولة الفاشلة والمفككة وهناك الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين اليوم مما جعل التركيز أقل على الصراع "العربي - الإسرائيلي" فيما صار للقوي الإقليمية تركيا وإيران وإسرائيل تدخلات "سلبية" في المنطقة.

وأشار الدكتور سعيد إلى أن العقد الأخير شهد تغير هيكلي كبير مع الظهور القوي لقوي الإسلام الراديكالي إلا أن تلك القوي لم يعد بإمكانها الوصول إلي السلطة لسببين الأول هو ثورة ٣٠ يونيو في مصر وتراجع دور تلك التنظيمات في مصر والمنطقة، والثاني هو استعادة الدولة الوطنية في دول مثل العراق وسوريا.