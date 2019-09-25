أخبار مصر | حملة لإزالة إشغالات الطرق بحي العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة لإزالة إشغالات الطرق بحي العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن حي العجوزة برئاسة اللواء هاني العناني، حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق اليومية، وردع المخالفين، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات صباحية ومسائية بجميع شوارع وأحياء المحافظة.

وقامت إدارة الإشغالات بالحي بحملات صباحية ومسائية بشارع جامعة الدول العربية وشارع محمد رشدي بجوار معهد القلب، وحتى شارع النيل وشارع العلمين أمام محكمة الأسرة، حيث تم رفع الإشغالات ومصادرة عدد من الكراسي والترابيزات وعربات المأكولات والإستاندات والثلاجات من المحلات والمقاهي والباعة الجائلين والأكشاك، وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفي ذات السياق، رفعت محافظة الجيزة، 75 طن مخلفات قمامة وتراكمات من الأنفاق أسفل الطريق الدائري نطاق حي العمرانية، وذلك من خلال الحي وهيئة النظافة والتجميل.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم لجان للمرور أسفل الطريق الدائري تضم أجهزة شئون البيئة والرصد والمتابعة لضبط أي مخلفات قمامة لسرعة رفعها، وذلك للحد من مخاطر الحرائق أو المشكلات البيئية الناجمة من تلك التراكمات.

Advertisements

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع أى مخلفات أو تراكمات أسفل الطريق الدائرى بنطاق كلًا منهم، مشيرًا أنه تم وضع عدد من صناديق القمامة بجوار سلالم المطالع والمنازل للطريق الدائرى لتسهيل جمع المخلفات وعدم تناثرها بمحيط الطريق.

وكشف محافظ الجيزة، أن التراكمات تم رفعها من الانفاق أسفل الطريق الدائري على مدار يومين، وقد تم تجريد وتمهيد الطريق عقب إنتهاء الاعمال لتسهيل حركة السيارات المواطنين.

ونوه إلى تنظيم حملات نظافة موسعه أعلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات بالطريق، إضافه إلى إنه جارى تنفيذ أعمال تجريد لمطالع ومنازل الطريق الدائرى من خلال هيئة النظافة والتجميل.

ومن جهته قال محمد نور رئيس حى العمرانية، إنه تم تنفيذ حملة على مخازن بيع الخردة والفريزة بشارع عادل إسماعيل بحي العمرانية.

كما تم ضبط عدد من المخالفات البيئية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا أنه تم شن حملات لرفع المخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات لشارع الاهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء المحافظ برفع كفاءة النظافة.

