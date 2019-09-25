أخبار مصر | حملة مكبرة لحي"شرق مدينة نصر" لإزالة الإشغالات ونظافة الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لحي"شرق مدينة نصر" لإزالة الإشغالات ونظافة الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء مجدي الوصيف وكيل الوزارة رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل الميداني، لشن حملة نظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة وتطوير الميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع جميع الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا علي نفاذ القانون والحفاظ علي هيبة الدولة.

حيث قام رئيس حي شرق بمتابعة أعمال فريق العمل الميدانى من "شرطة المرافق وادارة المتابعة والازالات والاشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفي القطاعات"، في الاعمال التي تتم في مناطق متفرقة بقطاع الحي من اعمال النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الإشغالات حيث تم الاتي:-

١- تم رفع عدد ٢ كشك مخالف (بدون ترخيص) بشارع قاسم جودة مع محمد يوسف موسي ؛وشارع نور الدين بهجت المنطقة الثامنة (جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين).

٢- تم ايقاف اعمال محل( تعديلات خارجية وعمل تاندات) بسوق ٧٦ المنطقة السادسة (جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفه).

٣- إعطاء إنذارات لأصحاب المنشأت المخالفة لتوفيق وضعها، وبعد مرور المدة القانونية، سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة في نطاق حي شرق مدينة نصر.

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٤- متابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني في مناطق متفرقة بقطاع الحي.

ويستكمل الحي إجراءته للحافظ على الحي بمداخله وخوارجه، حتى لا يتضرر المواطنين وحرصًا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق.

واستعدادًا لموس الشتاء ومواجهة الأمطار أجرى حي شرق الأتي:-

- تطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي في نطاق حي شرق مدينة نصر استعدادا لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار.

- التأكيد على مرفق الصرف الصحي ومشرفي المناطق من الحي بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي.

كما شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بإعطاء تعليمات لمديري أفرع الصرف الصحي، بأخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.