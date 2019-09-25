أخبار مصر | حواس: الاكتشافات الأثرية الحالية تحقق رواجًا سياحيًا للمستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس: الاكتشافات الأثرية الحالية تحقق رواجًا سياحيًا للمستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس إن مصر تشهد طفرة في حركة الاكتشافات الأثرية والتي تقوم بها وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف حواس أن كل كشف أثري جديد وكل تطوير لموقع أثري يكثل فتحًا جديدًا أمام السياحة المصرية، ويعد موردًا متجددًا من موارد الدولة.

وأكد حواس أن الرواج في الاكتشافات والمشروعات الأثرية إنما هو راجع لما توفره الدولة المصرية في خذه الفترة من اهتمام مشهود بقطاع الآثار، نابع من إرادة سياسية حقيقة للنهوض بمصر في هذا المجال.

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جاء ذلك خلال حفل توقيع كتابه أسرار مصر مساء اليوم بفندق ريتز كارلتون، وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية

ومن الفنانيين شهد حفل التوقيع الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة المتألقة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.