أخبار مصر | رئيس حي شرق مدينة نصر يتابع أعمال تطوير منطقة صقر قريس بالحي العاشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي شرق مدينة نصر يتابع أعمال تطوير منطقة صقر قريس بالحي العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء مجدي الوصيف وكيل الوزارة رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال فريق العمل الميدانى، المكون من رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر ومديرة ادارة الحدائق، ومديرة ادارة الانارة والطرق ومدير ادارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا للخطة الموضوعة.

ونفاذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية، وطبقًا للخطة الموضوعة لحي شرق بتطوير جميع الشوارع ونظافتها، تفقد رئيس شرق مدينة نصر بعض المناطق المتفرقة بالحي للوقوف على الأتي:-

١ - تفقد شارع آل عثمان (منطقة جنوب مدينة نصر - الوفاء والامل) للبدء في رفع كفاءة وصيانة الاعمدة وتطوير الشارع، كما أصدر رئيس الحي قرارًا لمديري المدارس بالشارع برفع الكفاءة بمحيط أسوار المدارس خارجها وداخلها.

٢- متابعة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحي العاشر، حيث جاري استكمال أعمال الرصف وتم تركيب البلدورات للرصيف وفرد رملة صفراء وبدء زراعة النجيلة للجزيرة الوسطي رقم ٣ وتجريد الشارع من الأتربة.

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٣- تم تركيب عدد ١٢ كشاف صوديوم موفر للطاقة (بشارع جامع شحاته ومتفرعاته بعزبة الهجانة)، وتم تركيب عدد ٢ كشاف ليد داخل قسم أول مدينة نصر، تم تركيب كشاف ليد (بشارع عبد الحي حجازي بالمنطقة الثامنة)، تم تركيب عدد ٦ كشاف ليد أمام عمارة ١٢٠٩ بمدينة الزهراء، تم تركيب عدد ٥ كشاف ليد ( بشارع شريف زيدان بالمنطقة السادسة)، تم اصلاح فازات بأكشاك الإنارة (بشارع المهدي بن عرفة بالحي العاشر، وشارع محمد كامل الحاروني بالمنطقة السادسة )، تم اصلاح كابلات (بشارع المقدس القباري بالمنطقة السابعة)، تم اصلاح كابلات وشد لينيه هوائية (بشارع محمد طلعت سالم بالمنطقة الأولى)، وتم إنارة جميع أعمدة الإنارة في المناطق المذكورة بعاليه.

٤- رفع كفاءة الحدائق وذلك بتقليم الاشجار وقص الأسوار، ونظافة المشتل بجوار مدرسة المستقبل ومناطق مختلفة بقطاع حي شرق مدينة نصر.

وفي ذات الإطار، شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على نوابه أن يعملون على ملف طلاء المنازل بشكل جاد وحازم، مؤكدا أن الدائري يشهد كثير من وجهات العقارات ولم يتم طلائها.

