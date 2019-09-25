أخبار مصر | نائب بالشرقية: المحافظة شهدت إنجازات لم تشهدها من قبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب بالشرقية: المحافظة شهدت إنجازات لم تشهدها من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو المشروعات القومية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم نشهدها من قبل إلا في عهد الرئيس.

وأوضح "السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" بعض المشروعات التي قامت في عهد الرئيس ومنها تطوير طريق القاهرة بلبيس، وأبو حماد الزقازيق، وجاري الإنتهاء من طريق صان الحجر وفاقوس والزقازيق، والذي كان يسمى بطريق الموت، بالإضافة إلى إنشاء كوبري شرويده الذي يعد أكبر كوبري بمحافظة الشرقية، مما يؤدي إلى سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك بجانب كباري فرعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إنشاء حوالي ٤٠ مدرسة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس، منها مدرسة اللغات والقومية والتجارة الثانوية للبنات ومدرسة الصنايع، ومدارس الغاشر، وغيرها من تطويرات، كما سيتم افتتاح مستشفى مدنيه عسكرية لخدمة المواطنين، وجاري الإنتهاء من مستشفى الأورام التابعة للجامعة، ومستشفى الحروق، والانتهاء من مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بقرية العزازي، وتم تطوير مستشفى الاحرار، وذلك بجانب حملات ١٠٠ مليون صحة وفيرس سي وغيرها من حملات وإنجازات عديدة تمت في مجال الصحة بالشرقية.

وتابع نائب الشرقية، أنه إنشاء حوالي ٢٥٠٠ وحدة سكنية للشباب، والانتهاء من مساكن الشباب التي أقامتها هيئة الأوقاف بمدينة الزقازيق، وإنشاء أكثر من ٨٠٠٠ وحده تم إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان، ومساكن في منيا القمح وبلبيس، قائلًا: "أي شاب يقوم بالتقديم على وحده سكنية محدش بيقوله لا.. طالما تنطبق عليه الشروط".

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