أخبار مصر | حواس: كتاب "أسرار مصر" يأتي بالسائح 11 زيارة مختلفة للبلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس: كتاب "أسرار مصر" يأتي بالسائح 11 زيارة مختلفة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، عن أن كتابه أسرار مصر يمثل 11 جولة مختلفة عن بعضها البعض بين كنوز مصر وآثارها، حيث تعد أحد مشاكل السياحة الرئيسية هي قدم السائح لمرة واحدة حيث لا يتم العرض عليه جولات مختلفة عن جولته الأولى التي أتى بها.

وأوضح حواس، أن السائح قد يأتي في زيارة للأقصر وأسوان، وتظل الشركات تعرض عليه نفس الجولة في المواسم المتتالية ولا تجدد له عروضها.

وأشار إلى أنه عبر كتابه يوفر للسائح 11 جولة مختلفة في أنحاء مصر، مما سيجعل السائح يأتي لمصر مرة وأخرى وثالثة وفي كل مرة يشاهد ويسمع جديدًا.

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جاء ذلك خلال حفل توقيع كتابه، وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن الفنانيين الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة چاسمين طه زكي، والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.