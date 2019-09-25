أخبار مصر | وزراء وفنانيين وسفراء في حفل توقيع كتاب أسرار مصر لـ زاهي حواس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء وفنانيين وسفراء في حفل توقيع كتاب أسرار مصر لـ زاهي حواس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق، منذ قليل، حفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس "أسرار مصر"، والذي شهده وزراء ونجوم المجتمع والصحافة والفن، وعدد من سفراء الدول بفندق ريتز كارلتون.

وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة.

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ومن الفنانيين، الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، والكابتن محمود طاهر.

وقدمت الحفل المذيعة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.