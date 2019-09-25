أخبار مصر | سفير السعودية يشهد حفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير السعودية يشهد حفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، منذ قليل، لحفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس أسرار مصر.

وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا.

ومن الفنانيين الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة.

وقدمت الحفل المذيعة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلى شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا، والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار على مدار حياته المهنية.