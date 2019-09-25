أخبار مصر | بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" توفر لك وظائف بـ4500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمؤهلك المتوسط.. "القوى العاملة" توفر لك وظائف بـ4500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى الشركات لإعادة تدوير البلاستيك، محافظة المنوفية، براتب يصل إلى 4500 جنيه شهريًا.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، 2 مراقبين جودة، وألا يتعدى سنهم عن الـ50 عام، براتب 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 10 عمال خط إنتاج براتب 2250 جنيه.

وتطلب الشركة 8 عمال فني صيانة "ميكانيكا - كهرباء"، براتب 3000 جنيه، وعدد 2 عمال فني تغريز بولي إيثيلين، وذلك براتب يصل إلى 4000 جنيه، ولا بد أن يكون حاصلين على مؤهل متوسط صناعي.

كما توفر الشركة فرص عمل لـ4 عمال خدمات براتب 2250 جنيه، بالإضافة إلى 9 عمال مخازن بـ2500 جنيه.

ومن الشروط العاملة للشركة العمل من برج العرب بالإسكندرية، وأن لا يزيد السن عن 40 عام، وراتب يصل لـ4500 جنيه.

وتطلب 10 مساعدين فني تبريد وتكييف حتى سن 25 عام، براتب 2500جنيه، وأن يكون حاصلين على مؤهل متوسط، للتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذ مجدي سيد أحمد 01111155321.

وفي هذا الصدد، وفرت وزارة القوى العاملة، فرص عمل بشركة أولاد رجب بالحي الثامن بمدينة نصر، براتب يصل إلى 2500 جنيه.

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وتضمن الوظائف المطلوبة، 50 كاشير حاصلين على مؤهل عالي، براتب 2050 جنيه، بالإضافة إلى 5 أفراد لتدخيل البيانات، براتب يبدأ من 2300 جنيه لـ2500 جنيه، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي.

وتطلب الشركة 100 منسق ممرات بـ2050 جنيه، و100 موظف أمن يعمل لمدة 12 ساعة، براتب 2400 جنيه، وان يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.

وتوفر الشركة وظيفة لـ30 بقال و30 جزار براتب يبدأ من 2350 لـ2500 جنيه، والشروط العامة للوظائف المطوبة لا يتعدى أعمارهم الـ40 سنة.

ومن مزايا الشركة التي توفرها تأمين صحي واجتماعي لجميع العاملين، وتوفير سكن وبدل لفروع شرم الشيخ وبورتو السخنة.

وفي هذا الإطار، وفرت القوى العاملة العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات للصناعات الغذائية بالسويس، براتب يصل لـ4000 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 1 مهندس كهربائي حاصل على بكالوريوس هندسة، وأن لا يعتدى سنه عن 30 عام، والراتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4000 جنيه.

كما تطلب الشركة 10 فنيين إنتاج تشغيل، أعمارهم لا تتعدى الـ27 عاما، حديثي التخرج، بمرتب يبدأ من 1400 جنيه لـ2000 جنيه، بالإضافة إلى خمس سائقين كلارك، حاصلين على مؤهل متوسط.