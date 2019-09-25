مصر | المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر البساتين

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على عاطل بعد العثور بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى بغير ترخيص.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وأعضاء هيئة علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي سالم، ومحمد أحمد رشد، وأمانة سر، ممدوح غريب، وعبدالمجيد حلمي.

كان النقيب أحمد مصلح حسانين معاون مباحث بقسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغا، يفيد بقيام "أحمد.س.س" 24 عام بانه يدير تجارة لتوزيع المخدرات بلباستين.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور وبالتحريات السرية، أثبتت صحة ما جاء في البلاغ المذكور، وبالحصول على أذن من النيابة العامة، تم مداهمة مكان اقامته المتهم، وما ان رأى القوة الامنية متجه نحوه الى وقام بإخراج سلاح ناري من طيات ملابسة مشهرا اياه في وجه النقيب أحمد مصلح، ولكن النقيب تمكن من ضبطه واستخلاص السلاح من يده وتأمينه دون وقوع اصابات، وبتفتيشه، تم العثور معه على عدد 5 قطع لجوهر الحشيش وعدد 8 أقراص من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول فتم القبض عليه وتم التحفظ على المضبوطات.

وبعرضه على النيابة العامة، اقر بكونه كان يدير تجارة في المواد المخدرة ولحوزته للمضبوطات، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة،الهواتف والسيارات لتسهيل عملهم.

وتم القبض عليهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل تم القبض عليه بحوزته كمية من مخدر الأمفيتامين والميثافيتامين بالهرم.

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وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد رشد وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

وتعود التفاصيل إلى تلقي النقيب محمد مجدي عبدالفتاح معاون مباحث بقسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بقيام المدعو"محمود.س.ب"،41 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة.

وأثبتت التحريات السرية صحة ما جاء في البلاغ المذكور، وبالحصول على إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مكان اقامة الأول وبتفتيشه تم العثور معه على عدد "5" أكياس كريستال "شابو" وتم القبض عليه وتم التحفظ على المضبوطات.

وبعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي ورد بالتقرير أن المواد هي من نوع "الأمفيتامين والميثامفيتامين" المدرجان بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أقر بأن بحيازته المضبوطات للاتجار في المخدرات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.

ولكن ما هي الأمفيتامينات:

هي نوع من المنشطات النفسية، ويؤدي استعمالها إلى إثارة مراكز الجهاز العصبي المركزي، ورغم استخدامها فى السابق لعلاج الكثير من الأمراض، إلا أنها أظهرت خصائص إدمانية عالية مما دفع إلى تخفيض استخدامها الطبي، ووضعها على قائمة الأدوية المراقبة والمحظورة.

الكميات الكبيرة:

ويتسبب تناول كميات كبيرة منها إلى حدوث هلوسة بصرية وسمعية ورعشات وأرق وخوف وتململ وارتفاع في ضغط الدم وحرارة الجسم، وآلام في الصدر وصداع واضطرابات معدية واضطرابات في وظائف العضلات والثرثرة، كما يؤدي إلى انهاك القوى بسبب قلة النوم والغذاء.