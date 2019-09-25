مصر | عاجل.. حريق بمطعم مشويات بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق بمطعم مشويات بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع منذ قليل، حريق هائل داخل مطعم مشويات بمدينة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حريق كبير داخل مطعم مشويات، بمنطقة التجمع الأول، على الفور وبالتعامل مع البلاغ، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، لتفادى الخسائر وأطفاء النيران بأقل وقت وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافي، وجارٍ عمل المعاينة لكشف أسباب الحريق وملابساته.

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ونجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة في السيطرة على حريق شب بشركة بشارع التسعين، بالتجمع الخامس، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة بلاغا بتصاعد أدخنة من شركة بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وجار إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وكشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق.