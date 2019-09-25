شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: مصر تتعامل بحرص شديد مع التغيرات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أهم التغيرات الاستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأسط في المرحلة الاخيرة وموقف مصر منها، وتراجع الاهتمام الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط وريادة دور القوى الاقليمية كبديل للدور الأمريكى، وتراجع الاهتمام بالصراع «العربي- الإسرائيلي» وزيادة الاهتمام بايران، وزيادة اهمية مناطق جغرافية أخرى مثل شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر كمناطق أصبحت مصدر للصراع، من ناحية ومصدر ايضا للتعاون بين الدول المختلفة.

وقال كمال خلال ورشة عمل «مصر وشرق أوسط متغير» والتي ينظمها معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «مصر في شرق أوسط متغير»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش الإجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة بمدينة نيويورك، إن مصر تتعامل بحرص شديد مع هذه التغيرات الاقليمية وترفض التورط العسكرى في أي من النزاعات الموجودة في المنطقة، وتتبنى الحل السلمى القائم على استعادة الدولة ومؤسساتها المختلفة كاساس لحل عدد من الصراعات مثل سوريا وليبيا واليمن.

وأكد أن مصر تسعى لعمل تحالفات وتعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة من اجل حل هذه الصراعات، وأن هناك اهتمام مصرى كبير بشرق المتوسط والتعاون من اجل تطوير الغاز من أجل شعوب المنطقة، وقال أن مصر ايضا تشجع ان تكون هناك مبادرات من القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا للمساهمة في حل نزاعات المنطقة وعدم ترك النزاعات فقط للقوى الاقليمية ذات المصالح التي تتعارضص مع مصالح جموع جدول المنطقة.