شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: لا يمكن الاعتماد على أمريكا كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جيرالد فيرستين، الخبير بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، تحدث عن الموضوعات المرتبطة بالتغيرات العولمية في المنطقة، أنه عندما تنظر للتغيرات الجغرافية السياسية في المنطقة، يجب أن ترى أن منظور الولايات المتحدة الامريكية للشرق الاوسط تغير، وان هذه المشكلة التي جاءت عن طريق الشعور أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا كلاعب اساسى في هذه المنطقة.

وأضاف خلال ورشة عمل «مصر وشرق أوسط متغير» والتي ينظمها معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير«بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش الإجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة بمدينة نيويورك أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اذا رأيت إلى 2003 وغزو العراق وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية كشئ مهم جدا للسيايسة الخارجية الأمريكية، لأن الغزو فتح الباب لتقديم الديمقراكطية في المنطقة، واعادة تشكيل الشرق الاوسط في تخيلنا والذى كان مصدر رعب لنا، هذا التخيل سقط وأخفق، وأمريكا في 18 عام كانت في تدخل عسكرى في أفغانسان، والعراق، وكان هناك شعور ولد بعد ردود الافعال في المنطقة، وهى أمور تحدث عنها أوباما بأن هناك شعور باالجهاد لدى الامريكيين».

وأشار إلى أنه في الايام السابقة رأينا قدرة أمريكا على أنتشار بعض قواتها، وترامب أمن المصادر الطبيعبة والقدرة على تصدير النفط، لكن في واقع الامر هناك اهتمام للاستجابة لهذه الادارة من ناحية أنه اذا كان ترامب يريد الانسحاب، لكن هذا المنظور بان الانسحاب الكامل من المنطقة، هناك السعودية والإمارات، واذا لم تلعب أمريكا هذا الدور مرة أخرى عليهم اتخاذ المسئوليات بأنفسهم، في اليمن نجد احساس أمريكى خاصة بين العامة أن التأكيد على الحل السياسى للصراع، وحل داخلى والتأكيد أن الدفاع الرئيسى والمشترك في الصراع اليمنى هو الصراع السعودى الايرانى، وفى واقع الامر ان السعودية لن تستجيب لضغوط امريكا وستستمر لما يعتبرونه أمر أمنى ومهم جدا لهم».