شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| حبس حسن نافعة 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ١٥ يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة اخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة. ‎ ومازالت النيابة تحقق مع الدكتور حازم حسنى استاذ السياسية بنفس الاتهامات.

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