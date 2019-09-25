شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لاحتفالات القليوبية بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الادارة العامة لاعلام القليوبية العديد من الفعاليات الاعلامية والثقافية احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة شباب جامعة بنها ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الاهلية ونقابة الفلاحين.

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وقال رمضان عرفة، مدير عام اعلام القليوبية، ان الخطة البرامجية للاحتفال بذكرى حرب اكتوبر ستكون غير مسبوقه، ينظم مركز اعلام بنها ندوة تثقيفية حول «اكتوبر بين الماضى والحاضر والعبور إلى المستقبل»، اول اكتوبر، ويشارك المركز في احتفالية كبرى بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بادارة بنها التعليمية 3 أكتوبر.

وينظم مركز النيل للاعلام في بنها يوما مفتوحا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تحت شعار «كلنا أبناء القوات المسلحة»، 6 اكتوبر، بمشاركة الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، واللواء طارق عجيز، مدير الأمن القليوبية، والدكتورة ايمان ريان، نائب المحافظ، والمستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وفي 15 أكتوبر، ينظم مركز اعلام شبرا الخيمة مؤتمرًا شعبيًا بعنوان «أكتوبر.. عزيمة الانتصار وارادة البناء»، ويتحدث فيها نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء مجدي عبدالصبور، أحد ابطال حرب أكتوبر.