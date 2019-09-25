شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال 22 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة بمستشفى ناصر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن نجاح أول عملية لاستئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة بمستشفى ناصر العام.

وقال وكيل وزارة الصحة إن فريقا طبيا من أطباء مستشفى ناصر العام ضم كلا من الأطباء: إيهاب عبود، إخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد شاكر، إخصائي الأورام، والدكتورة إيمان مجدي، طبيب التخدير، نجح لأول مرة بإجراء عمليه استئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاما، مع الحفاظ على الرحم.

وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن حالة السيدة جيدة ويتم تقديم الرعاية الصحية لها ومتابعة حالتها أولا بأول.