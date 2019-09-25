شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة «توماس كوك».. مغادرة أول فوج سياحي إنجليزي مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار مرسي علم الدولي، الأربعاء، مغادرة أول فوج سياحي إنجليزي بعد أزمة إفلاس شركة توماس كوك البريطانية، وذلك على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة النيل للطيران وتم نقل 180 سائحًا إنجليزيًا إلى بلدهم على متن طائرة «إيرباص» رقم 320 وذلك بعد انتهاء موعد إجازاتهم.

وتتولى شركة النيل للطيران عملية نقل ركاب شركة توماس كوك البريطانية، بعد إعلان الأخيرة عن إفلاسها، على أن تسير الشركة رحلتين أسبوعياً لنقل ركاب مطار مرسى علم لبريطانيا، على أن تتحمل الحكومة البريطانية تكاليف نقل ركاب وذلك حتي ٦ اكتوبر المقبل.