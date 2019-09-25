شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني العائد من زيارة الكنيسة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني وفد الرهبنة القبطي بعد عودته من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، حيث قضوا أسبوعًا في زيارة العديد من الأديرة والكنائس الروسية وتمتعوا بمحبة رؤساء ورئيسات الأديرة هناك، ودفء الاستقبال من جانب الكنيسة الروسية.

وضمّ الوفد ثلاثة آباء أساقفة ورئيسات الأديرة القبطية وعدد من الراهبات القبطيات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين تدعيمًا لروابط المحبة والوحدة المسيحية والتي يرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا.