شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض دور مصر في أجندة التنوع البيولوجي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف المنتدى الاقتصادي العالمي بمقره في نيويورك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر في جلسة نقاشية عن كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي أمام التغيرات المناخية وذلك بمشاركة كريستيانا باشكا بالمر السكرتير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس رفاهية ولكنه حق علينا لمصلحة الأجيال القادمة، وأن المعالجة السليمة للحفاظ على التنوع البيولوجي تكمن في الربط بين قضية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر ليس فقط من ناحية الاتفاقيات الدولية ولكن أيضاً من الناحية التنفيذية على الأرض، خاصة أن تغير المناخ هو المسبب الرئيسي لانقراض الانواع النباتية والحيوانية وكذا زيادة معدلات الجفاف والتصحر.

وأضافت الوزيرة أنه أمام كل هذه العناصر أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة للربط بين اتفاقيات ريو وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر وهو ما لاقى قبولاً وتفهما بل ومساندة من كافة دول العالم، وأصبح الموضوع مطروحاً للمناقشة على كافة موائد العمل البيئي العالمي.

وأشارت الوزيرة إلى خارطة طريق التنوع البيولوجي التي تم إعلانها خلال المؤتمر بشرم الشيخ العام الماضي وأكدت أننا ماضون فيما جاء بها حتى نحقق ما تم التوافق عليه بشأن أجندة التنوع البيولوجي، وانه سوف يتم مراجعة كافة ما تحقق من قبل دول العالم خلال تسلم الصين لرئاسة المؤتمر العام القادم، وذلك حتى يتأكد للعالم أجمع أننا ماضون في الطريق الصحيح.