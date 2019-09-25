شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: سياسات بعض القوى الإقليمية ضاعفت خطورة التهديدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قد ضاعف من خطورة واستقرار مصادر التهديد بالإقليم سياسات بعض القوى الإقليمية، التي تلعب دورا معلنا في توسيع حجم التفاعلات الصراعية بالإقليم من خلال أدوات عدة، أبرزها الاستثمار -السياسي والمالي والإعلامي- لهذه القوى في الوكلاء المحليين من الفاعلين المسلحين من غير الدول، استنادا إلى ارتباطات طائفية وإيديولوجية.

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وأضاف خلال مؤتمر «مصر في شرق أوسط متغير» بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة والمقام في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه البيئة، أنتجت عددا من الظواهر، فمن ناحية، ساهمت هذه البيئة في تعميق حالة الاستقطاب -أو الصراع في بعض الحالات- بين القوى الدولية الكبرى داخل الإقليم.

وأشار إلى أنها من من ناحية أخرى، ساهمت هذه البيئة في رفع التكاليف السياسية والأمنية والاقتصادية للمشروعات التنموية والإصلاحية لدى عدد من دول الإقليم، وذلك رغم ما تمتلكه هذه الدول من إرادة سياسية قوية لبناء تجاربها التنموية والإصلاحية، بعد استيعاب دروس «الربيع العربي»، بل ومحاولة معالجة المشكلات الهيكلية بالإقليم استنادا إلى مبادئ إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، وإعلاء السياسات التعاونية بالإقليم، وتحويل الموارد الاقتصادية إلى موضوع للتعاون وليس للصراع، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح أنه في هذا الإطار، تأتي أهمية ورشة عمل اليوم التي تناقش تحت عنوان «مصر وشرق أوسط متغير»، عددا من القضايا المهمة عبر جلساتها الثلاث الرئيسية: «التحولات الجيوسياسية والاستراتيجية في الشرق الأوط»، «مسار الصراعات الإقليمية والتهديدات الناشئة»، و«مصر في إقليم متغير». ويشارك في ورشة العمل مجموعة متميزة من باحثي وخبراء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومعهد الشرق الأوسط.