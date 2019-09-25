شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أساتذة قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، الدكتورة هند فؤاد، رئيس قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.
وبحسب بيان، بحث البابا مع الوفد تطوير البحث والدراسة والأعمال الفنية واحتياجات القسم من ناحية الإمكانيات والتجهيزات، وذلك في حضور الدكتور إسحق عجبان، عميد المعهد، والأستاذ الدكتور عادل فخري، وكيل المعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل أساتذة قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.