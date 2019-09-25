شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أساتذة قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، الدكتورة هند فؤاد، رئيس قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وبحسب بيان، بحث البابا مع الوفد تطوير البحث والدراسة والأعمال الفنية واحتياجات القسم من ناحية الإمكانيات والتجهيزات، وذلك في حضور الدكتور إسحق عجبان، عميد المعهد، والأستاذ الدكتور عادل فخري، وكيل المعهد.