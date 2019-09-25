شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تطوير ميدانى أبو الريش وزين العابدين بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار خطة المنطقة الجنوبية لإعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين تم التوجيه لرؤساء الأحياء بالاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية من خلال الإمكانيات المتاحة لدى الأحياء ومن خلال بعض أعمال الخطة الأستثمارية، بالإضافة إلى المبادرات المطروحة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتى تعد اهتمامتها إضافة لإمكانيات الحى .

وفى هذا الصدد ،أجرى حى السيدة زينب أعمال تطوير لميدان أبو الريش تم خلالها تركيب قطاعات من الرخام والجرانيت بالنافورة وسط الميدان تمهيدا لتشغيلها مع القيام بأعمال إنارة للميدان بالكامل

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وطور حي السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، ميدان زين العابدين وتحويله لمظهر جمالى مشرف حيث تم تجديد الحديقة ودهان الأسوار وترميمها.

كما تم القيام بأعمال طلاء ودهانات للأرصفة بنطاق شارع بور سعيد دائرة حى السيدة زينب مع وضع العديد من التحف وبداخلها مزروعات لإضفاء الوجه الجمالى للشارع والذى يعد من أهم المحاور المرورية بنطاق حى السيدة زينب.