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البابا تواضروس يستقبل أساتذة الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية  الدكتورة هند فؤاد إسحق رئيسة قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الكاتدرائية.

ودارت المناقشات حول أسلوب تطوير البحث والدراسة والأعمال الفنية واحتياجات القسم من ناحية الإمكانيات والتجهيزات ، وذلك بحضور الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد والدكتور عادل فخري وكيل المعهد.

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كان البابا تواضروس قد التقى منذ أسابيع أساتذة كافة أقسام معهد الدراسات القبطية واستمع إلى تقرير مفصل عما جرى العام الدراسي الماضى وخطة المعهد للعام الجديد بعد انتخاب الدكتور إسحق عجبان عميدا للمعهد خلفا للدكتور سامي صبري.

كان المعهد قد استحدث قسما لدراسات التراث العربي المسيحي مؤخرا مما أثار جدلا واسعا بين الأقباط إذ رفض بعضهم الجمع بين التراث القبطي والتراث العربي.

 

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