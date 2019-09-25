البابا تواضروس يلتقي وفد الراهبات العائدات من زيارة الكنيسة الروسية بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، وفد الأساقفة والراهبات القبطيات بعد عودتهم من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، حيث قضوا أسبوعا في زيارة العديد من الأديرة والكنائس الروسية الكنيسة الروسية.
ضم الوفد ثلاثة آباء أساقفة على رأسهم الانبا دانيال الانبا بولا عضو لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس، بالإضافة إلى ر رئيسات الأديرة القبطية وعدد من الراهبات القبطيات.
شرح الوفد للبابا نتائج زيارتهم لروسيا، واستمع البطريرك منهم لانطباعاتهم عن الزيارة واقتراحاتهم المستقبلية حول تلك الزيارات، بعدما استقبلت الكاتدرائية وفدا مماثلا من الكنيسة الروسية منذ شهور
تأتي هذه الزيارة في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين تدعيمًا لروابط المحبة والوحدة المسيحية والتي يرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا.
كان البابا تواضروس الثاني قد زار روسيا العام الماضى، ووقع الجانبان اتفاقية للتبادل العلمي بين الكنيستين يتم بموجبها تنسيق زيارات متوازية وبرامج علمية في المعاهد والأكاديميات اللاهوتية
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