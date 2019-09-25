الزراعة: ضبط أكثر من 46 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
ضبطت إدارة التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 46 طنا و301 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع في 20 محافظة.
وأوضح تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية ليوم الأربعاء أن الكميات المضبوطة شملت دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وقد تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية،دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية".
وجرى تحرير 76 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
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