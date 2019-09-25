جامعة الأزهر يكرّم صالح كامل لجهوده في دعم مركز الاقتصاد الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كرّم مجلس جامعة الأزهر، خلال انعقاده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الشيخ صالح كامل، مؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي بفرع مدينة نصر، بحضور نواب رئيس الجامعة ومؤمن متولي الأمين العام، وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وتقدم المجلس بالشكر للشيخ صالح كامل على دعمه للجامعة ولمركز الاقتصاد الإسلامي، منذ تأسيسه، مؤكدا أنه يعد رمزا من رموز الأمة الإسلامية، من خلال أعماله، ولم يتأخر يوما عن نداء الواجب، وخاصة مع مصر.

وأثنى المجلس على ما يبذله الشيخ صالح كامل من جهد من أجل تنفيذ ودعم عدد من الهيئات والمؤسسات والمشاريع التي تسهم في نهضة الأمة الإسلامية اقتصاديا واجتماعيا لتتبوأ أمتنا مكانتها التى نصبو إليها جميعا.

ويأتي هذا في إطار سعي الجامعة الدائم لترسيخ مبادئ الوفاء ورد الجميل، من منطلق الحديث الشريف "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله"، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للارتقاء، واتساقًا مع رؤية ورسالتها السامية.