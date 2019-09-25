بالفيديو.. لحظة مداهمة مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود مباحث التموين والتجارة الداخلية، خلال مداهمة مصنع غير مرخص للحلويات الشرقية بمنطقة الرمل، يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة.

وردت معلومات لضباط المباحث، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الحلويات الشرقية غير مطابقة للمواصفات بمنطقة الرمل، مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

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أكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام المتهم بتعبئة الحلويات داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بمصنعه غير المرخص، والغير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها في أماكن تصنيع الغذاء.

باستهداف المصنع ألقي القبض على المتهم المذكور، وعثر على 2640 قرص حلويات "مشبك" منتج نهائي معد للبيع غير مطابق للمواصفات، ومدون عليه بيانات تجارية وهمية