قبل تهريبها للقاهرة.. ضبط صاحب مكتب سياحة بـ 100 طربة حشيش-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، للقبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية في تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي؛ حيث أفادت التحريات أنه "صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية "مخدرات").

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام "خمسة وعشرون كيلو جرام" مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.