محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية". وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 40 ألف طن أسمدة زراعية مُقلدة.. تفاصيل جهود شرطة البيئة بـ3 محافظات-(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.