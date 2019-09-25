بالصور.. الشرطة تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية بـ 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8 أسلحة نارية، 10 قضايا اتجار بالمخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 1045 مخالفة مرورية، تنفيذ 2534 حكم قضائي متنوع" بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وفي الغربية تم ضبط "7 أسلحة نارية، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 24 قضية تموينية، 887 مخالفة مرورية، تنفيذ 3512 حكم قضائي متنوع" بنطاق مديرية أمن الغربية.

ونجحت الحملات بنطاق مديرية أمن الفيوم عن ضبط "7 أسلحة نارية، 80 قضية تموينية، 1222 مخالفة مرورية، تنفيذ 992 حكم قضائي متنوع.

Advertisements

وتكرر الأمر بنطاق مديرية أمن القليوبية حيث أسفرت الجهود عن ضبط "8 قطع سلاح ناري، 17 قضية اتجار بالمخدرات، 23 قضية تموينية، 1578 مخالفة مرورية، تنفيذ 7081 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 12 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، 28 قضية تموينية، 3994 مخالفة مرورية، تنفيذ 1735 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن المنيا.

وفي دمياط أثمرت جهود الحملات عن ضبط "3 قطع سلاح ناري، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، 26 قضية تموينية، 431 مخالفة مرورية، تنفيذ 1202 حكم قضائي متنوع" بنطاق مديرية أمن دمياط.

كما تم ضبط "4 أسلحة نارية، قضيتي اتجار بالمخدرات، 36 قضية تموينية، 927 مخالفة مرورية، تنفيذ 1303 حكم قضائي متنوع" بنطاق مديرية أمن بني سويف، ضُبط :"6 قضايا تموينية، 185 مخالفة مرورية" بنطاق مديرية أمن مطروح .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.