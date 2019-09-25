بمستندات مزورة.. ضبط عصابة لتهريب الشباب للخارج بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سبق اتهامه في قضيتين باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.

بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وأجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل الشركة الخاصة به وضبط معه أحد الأشخاص "صاحب مكتب استيراد وتصدير"، ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سبق اتهامه في 4 قضايا "أموال عامة، نصب" مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير".

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وأسفر الضبط والتفتيش عن ضبط "4 كشوف، صور ضوئية لموافقات أمنية منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، مبلغ مالي، 4 جوازات سفر بأسماء مختلفة، 2 صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول العربية "يشتبه في كونها مزورة" - صورة لحجز طيران من القاهرة إلى إحدى الدول العربية، 4 حوالات بريدية بأسماء مختلفة، 8 كشوف مدون بها أسماء عمالة مصرية منسوب صدورها لشركات تعمل داخل إحدى الدول العربية، هاتفين محمول يحويان محادثات نصية وهاتفية دالة على ضلوعه في تهريب الشباب، 1 لاب توب، برنتر، ماسح ضوئي".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بما أكدته التحريات وقيامه باستقطاب وتهريب الشباب المصري لدولة عربية، وأن المضبوط بصحبته يقوم بمعاونته في نشاطه الإجرامي من خلال تجميع الشباب، وبمواجهة الثاني اعترف بالاشتراك مع الأول في تهريب الشباب ويساعدهما في نشاطهما الإجرامي "4 أشخاص يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها ومقيمين بها" وبتفتيش المتهم الثاني عُثر بحوزته على "مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة تحوي محادثات نصية دالة على ضلوعه في تهريب الشباب، فيزا كارت، 3 إيصالات إيداع وسحب على أحد البنوك بإجمالي مبلغ 85 ألف جنيه مصري 15 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.