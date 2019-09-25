مصر | إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إخلاء سبيل المتهم عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وذلك بتدابير احترازية حددتها المحكمة على أن يلتزم بإجراءها المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفي سياق متصل أيضًا قامت نيابة امن الدوله العليا بإشراف المستشار المحامي العام الأول للنيابة باتخاذ إجراءات الاستئناف علي قرار اخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 ارهاب.. وعليه قد تحدد جلسة غدا الخميس الموافق 26 سبتمبر لنظر الاستئناف امام الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

