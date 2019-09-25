مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل صحفية و2 آخرين في ترويجهم الشائعات حول خطف طالبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل صحفية و2 آخرين في ترويجهم الشائعات حول خطف طالبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إخلاء سبيل الصحفية آية محمد حامد محمد واثنين آخرين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمُتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة حول واقعة اغتصاب طالبة بجامعة الأزهر واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة.

وشمل القرار اثنين آخرين بخلاف الصحفية آية محمد حامد محمد، وهما محمد يوسف كمال عبد المعبود ومحمد حلمي محمد محمود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفي سياق متصل أيضًا قامت نيابة امن الدوله العليا بإشراف المستشار المحامي العام الأول للنيابة بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 إرهاب وعليه قد تحدد جلسة غدا الخميس الموافق 26 سبتمبر لنظر الاستئناف أمام الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره.

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ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

وتعود الواقعة إلى مارس الماضي حين تظاهر عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط للكشف عن زميلة لهم ادّعوا أنه تم اختطافها، إلا أن الجامعة أكدت أن الأمر غير صحيح.