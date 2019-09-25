مصر | مجازاة مسؤول سابق بـ"التعليم" حرر مذكرة "باطلة" ضد وكيل مديرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة مسؤول سابق بـ"التعليم" حرر مذكرة "باطلة" ضد وكيل مديرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر سابقًا بغرامة تعادل ٤ أضعاف أجره الوظيفي، لخروجه على القرارت ومدونات السلوك الوظيفي، لتشكيله لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم عدم اختصاصه، ووجود مانع قانوني لديه، وتحرير مذكرة باطلة ضد وكيلة المديرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المحال بصفته الوظيفية خالف التعليمات واللوائح وشكل لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم وجود مانع قانوني، وهو وجود نجله بتلك المرحلة، وكان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، ويخطر جهة عمله بوجود مانع لديه، لا سيما وأنه قام باعتماد موانع الاشتراك في أعمال الثانوية العامة.

وثبت قيامه بتحرير مذكرة للشئون القانونية بوازرة التربية والتعليم، ضد وكيلة مديرية التعليم بالأقصر وضمنها وقائع مخالفة للحقيقة، بل كانت محض افتراء عليها.

وبسؤال المحرر ضدها المذكرة بشأن عدم متابعتها عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات، أفادت بأنها تابعت عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات وكانت تتوجه لمقر تصنيعها للتأكد من العمل الجاد وتم إرسال هذه الصناديق في الميعاد المحدد للوزارة.

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كما قامت بإعداد تقرير فور عودتها من اجتماع الوزارة وما انتهى اليه من مواصفات الصناديق وتكلفتها، وقامت بتسليم المحضر الي مديرة مكتب المديرية، ووزعت المنشور على كافة الإدارات والأقسام المختصه التابعة للمديرية، واعدت تقرير باجتماع الوزارة وضحت فيه ضرورة نقل الصناديق في موعد محدد وتسليمه لمدير أمن المديرية.

وأفادت الشهود بأن المشكو في حقها والتى حرر المحال مذكرة ضدها كانت تتابع تجهيز استراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصفة مستمرة، وقامت بالأعمال الموكلة إليها.