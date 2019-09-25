مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حركة قضائية جديدة بـمحكمة القضاء الإداري.. ونجار يذبح جاره بسبب "القمامة"

بدأت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته عدد من شرائط الأقراص المخدرة، بمنطقة الوراق لترويجها وبيعها على المواطنين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مجلس الدولة يمنح طالبة بكلية الطب 14 درجة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، كلية طب جامعة الزقازيق بإلغاء نتيجة طالبة كلية الطب في مواد الرمد وطب المجمتع والأنف والأذن والحنجرة، ومنحها الدرجات التي أعطتها لجنة أساتذة الطب المنتدبة لإعادة تصحيح المواد ومجموع الدرجات ١٤ درجة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تأجيل محاكمة حمادة السيد و42 آخرين بـ"ولاية سيناء" لـ28 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش لجلسة 28 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قطعله شرايينه".. تشريح جثة نجار ذبحه جاره بسبب "إلقاء القمامة" بحلوان

فتحت نيابة حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مشاجرة شبت بين عامل ونجار أسفرت عن وفاة أحدهما بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



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