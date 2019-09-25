مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حركة قضائية جديدة بـمحكمة القضاء الإداري.. ونجار يذبح جاره بسبب "القمامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": حركة قضائية جديدة بـمحكمة القضاء الإداري.. ونجار يذبح جاره بسبب "القمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التحقيق مع عاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة في الوراق
بدأت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته عدد من شرائط الأقراص المخدرة، بمنطقة الوراق لترويجها وبيعها على المواطنين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الدولة يمنح طالبة بكلية الطب 14 درجة
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، كلية طب جامعة الزقازيق بإلغاء نتيجة طالبة كلية الطب في مواد الرمد وطب المجمتع والأنف والأذن والحنجرة، ومنحها الدرجات التي أعطتها لجنة أساتذة الطب المنتدبة لإعادة تصحيح المواد ومجموع الدرجات ١٤ درجة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة حمادة السيد و42 آخرين بـ"ولاية سيناء" لـ28 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش لجلسة 28 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"قطعله شرايينه".. تشريح جثة نجار ذبحه جاره بسبب "إلقاء القمامة" بحلوان
فتحت نيابة حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مشاجرة شبت بين عامل ونجار أسفرت عن وفاة أحدهما بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الحركة القضائية بمجلس الدولة للعام القضائي 2019- 2020، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ حشيش وهيروين.. سقوط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كميات من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الإتجار، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ12 لفافة بانجو.. سقوط هارب من السجن المؤبد في شمال سيناء
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل نظر تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش
قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل تجديد حبس 8 متهمين في اتهماهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.