مصر | "حبس وغرامة".. تعرف على عقوبة سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حبس وغرامة".. تعرف على عقوبة سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك الكثير ممن ينتهكون حقوق الغير، ولكن انتشرت في الاونة الأخيرة العديد من الجرائم الإلكترونية في ظل انتشار السوشيال ميديا بتوسع كبير، فهناك من يقوم بسرقة الواي فاي كونه خدمات اتصالات من مقدم الخدمة، وأيضًا سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية.

وكان صدر قانون الجريمة الإلكترونية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، متضمنا بنودا خاصة بالجرائم الإلكترونية والعقوبات الجديدة بشأنها، والمنتظر أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا بصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي لم تصدر حتى الآن.

ونصت المادة 13 على عقوبات جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، كالتالي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. 3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه. Advertisements وإذا كان إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما فى حكمها.