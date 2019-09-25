أخبار مصر | برلماني يطالب بإنشاء قنوات متخصصة للرد على فبركة قنوات الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإنشاء قنوات متخصصة للرد على فبركة قنوات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانشاء قنوات مصرية متخصصة بمدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو للرد على الشائعات والفبركة التي تبثها قنوات الإخوان من الخارج بهدف زعزعة استقرار وأمن مصر.

وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أن الهدف من إنشاء قنوات مصرية متخصصة هو الرد على الأكاذيب التي تنشرها القنوات المعادية للدولة، وفضح هذه الأكاذيب من خلال نشر الحقائق، وفضح الدول الراعية للإرهاب، والرد على الشائعات التي تنشر داخل مصر، بالإضافة إلى نشر جميع الإنجازات التي قامت في عهد الرئيس السيسي وذلك بهدف أن يكون الشعب المصري على دراية تامة لمجريات الأمور في الدولة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مايتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في مصر يستفز جماعات الإخوان وقنواتهم، مما يجعلهم يقومون بتشويه صورة مصر في الخارج بالاكاذيب التي تبثها هذه القنوات.

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من جانبه أكد النائب سامى رمضان، ضرورة أن يكون هناك مواجهة حاسمة للتحريض الذى تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع السوشيال ميديا، موضحا أنه بعد الأحداث الكثيرة التي ظهرت على الساحة الإعلامية، والتي أخذت مظهر من مظاهر الغش والخداع للتضليل والتدليس على الشعب المصري العظيم الواعي والمدرك لما يدور حوله من مؤامرات أصبح لا بد من تحرك حاسم لمواجهة الأخبار المضللة التى تنتشر على فيسبوك وتويتر.

وقال رمضان، في بيان له اليوم، إن هذه الأخبار المضللة هدفها النيل من ثقة الشعب بنفسه، مؤكدا أن الشعب المصري كشف الخونة والعملاء وكشف مخططات الدول الحاقدة على مصر وأسقط القناع عن العملاء أعداء الوطن ورفض أن ينساق وراء تلك الشائعات والأكاذيب وأكد ثقته في قيادته السياسية.

وطالب عضو مجلس النواب، الدولة التصدى لمحاربة تلك الظاهرة الخبيثة وهي ظاهرة الشائعات والأكاذيب وصناعة المشاهد والفيديوهات المفبركة التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل استغلالا لا يتفق ولا يتماشى مع قيم وأخلاق وعادات المجتمع المصري الذي يرفض الكذب والشائعة، متابعا: المجتمع المصري مجتمع القيم والأخلاق وهؤلاء الكاذبين مروجي الشائعات ومفبركي الأفلام لن يجدوا ضالتهم في المجتمع المصري العظيم.