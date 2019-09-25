أخبار مصر | "سعفان" يتابع مستحقات وتعويضات عامل توفي نتيجة حادث على باب شركته بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يتابع مستحقات وتعويضات عامل توفي نتيجة حادث على باب شركته بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع اتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولي إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير القوى العاملة، أن جهود الوزارة بالاشتراك مع إدارة شركتي نستله، و"فيرونيري" أيس كريم مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بكل من شركة التبريد كيمو أيس كريم، وفرونيري، ونستله، نجحت في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.

ونوه سعفان، إلى أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 علي حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها

Advertisements

كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حالة قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.

وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانونًا أو وفقًا للوائح الشركة المعتمدة.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.

وقع الاتفاقية عمرو فؤاد صالح،رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة نستلة مصر، وشريف محمد الشاذلي، العضو المنتدب لشركة "فيرونيري" أيس كريم، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عبد اللطيف عيش بصفته رئيسها، هشام معروف بصفته أمينها العام، واسلام حامد محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة فرونيري، ووائل جودة حسين رئيس اللجنة النقابية بشركة نستله.

ووجهت الوزير الشكر لإدارة الشركتين وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

