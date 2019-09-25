أخبار مصر | ضمن مبادرة الرئيس السيسي.. الصحة: عيادة تحيا مصر أفريقيا بجوبا تبدأ عملها في جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن مبادرة الرئيس السيسي.. الصحة: عيادة تحيا مصر أفريقيا بجوبا تبدأ عملها في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصحة: إرسال فريقا طبيا لدولة تشاد أكتوبر المقبل لتنفيذ مبادرة الرئيس

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول الفريق الطبي المصري، إلي جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والذي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية، وذلك في إطار افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية، بالعيادة المصرية بـ"جوبا"، تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا"، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي".

ويأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعزمها على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الفريق، القنصل العام المصري بـ"جوبا" أحمد البكري، وممثل وزارة صحة جنوب السودان، مضيفًا أن الوفد توجه فور وصوله إلي العيادة المصرية بـ"جوبا"، والتي تم تزويدها بكافة التجهيزات، والمستلزمات الطبية، والأدوية.

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وأشار إلي أن الفريق الطبي المصري التقى وزير صحة جنوب السودان، والذي أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي من خلال الامداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتي تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلي إتاحة الفرص التدريبية لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة، وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية، مضيفًا أن وزير جنوب السودان قال في لقاء صحفي على تليفزيون جنوب السودان، أن الفريق المصري سيقوم بإجراء مسح مماثل لما تم إجراءه في مبادرة ١٠٠مليون صحة بمصر.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية، إن الفريق الطبي المصري ومندوب منظمة الصحة العالمية تفقدوا مستشفى جوبا التعليمي، والمعامل والعيادات للوقوف على احتياجات أقسامها تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدات للمستشفى، لافتاً الي أن الفريق الطبي المصري بدأ العمل الفعلي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بـ"جوبا"، حيث تم إجراء مسح لعدد من مواطني جنوب السودان، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

وقال "جاد"، إنه تم تكوين فريق مشترك من الكوادر الطبية في الفريق المصري وأطباء وزارة الصحة بجنوب السودان، كما تم تزويد المعمل الرئيسي للمعامل المركزية بجهاز "pcr" وتدريب كوادر جنوب السودان على عمل فحوصات الـ"pcr" للتأكد من الحالات الإيجابية التي تم رصدها أثناء عملية المسح، بالإضافة إلي عقد محاضرات وورش عمل في التحاليل الطبية وكيفية تشخيص وعلاج فيروس التهاب الكبدي الفيروسي "سي" بحضور أطباء من وزارة صحة جنوب السودان.

وأضاف "جاد"، أن وزير صحة جنوب السودان طلب مزيدًا من الدعم في إيفاد القوافل الطبية المصرية خاصة في مجال الرمد لمدينتي "جوبا وبور"، بالإضافة إلي تدريب الكوادر الطبية وإعادة تشغيل وتأهيل مركز "بور الطبي"، والذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الفريق المصري سيقوم بتشغيل وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمي.

وفي ذات السياق، أشار مجاهد، إلي أنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلي العاصمة "أنجيمينا" بدولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال المبادرة الرئاسية وتقديم الدعم الطبي لمواطني دولة تشاد.