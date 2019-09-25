أخبار مصر | نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك أثناء مشاركة النقابة في أسبوع الهندسة في أفريقيا، حيث شارك وفد برئاسة المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية بالنقابة، في افتتاح وجلسات الأسبوع الهندسي السادس الذي تستضيفه الهيئة الهندسية الزامبية وينظمه اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية برعاية اليونسكو، والمنظمة الفيدرالية العالمية الهندسية، كذلك حضور المؤتمر الهندسي الأفريقي الرابع.
وتخلل الزيارة أيضًا لقاء جمع وفد النقابة بالسفير أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا.
وأعرب المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية الزامبيه خاصة أنه اول تعاون بين النقابتين المصرية والزامبية، مؤكدا أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على مواصلة الطريق إلى أفريقيا خاصة أنها تعتبر أول النقابات المهنية التي عملت جديا بهذا الملف الهام.
وتضمن البروتوكول سبل التعاون بين النقابتين في كل مايتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة.
وفي سياق أخر، أكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، أن مجلس النقابة الحالي غير مهتم بالحمالات التشويه، مشيرا إلى أن المجلس منذ توليه وهو يعمل بكل جد واجتهاد من أجل عدة قضايا هامة كانت معلقة منذ سنوات على راسها قضية التعليم الهندسي.
ولفت ضاحي، أن العملية التعليمية تحولت خلال عدة سنوات ماضية إلى عملية تجارية نتيجة وجود أكثر من 55 معهد هندسي خاص، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية مما أسفر عن فائض من خريجي التعليم الهندسي في مصر، مضيفا أن هذا جاء بالسلب علي المهنة والمهندسين والنقابة.