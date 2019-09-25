أخبار مصر | نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة زامبيا، وذلك في إطار تأكيدها على مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع نقابات المهندسين بأفريقيا.

جاء ذلك أثناء مشاركة النقابة في أسبوع الهندسة في أفريقيا، حيث شارك وفد برئاسة المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية بالنقابة، في افتتاح وجلسات الأسبوع الهندسي السادس الذي تستضيفه الهيئة الهندسية الزامبية وينظمه اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية برعاية اليونسكو، والمنظمة الفيدرالية العالمية الهندسية، كذلك حضور المؤتمر الهندسي الأفريقي الرابع.

وتخلل الزيارة أيضًا لقاء جمع وفد النقابة بالسفير أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا.

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وأعرب المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية الزامبيه خاصة أنه اول تعاون بين النقابتين المصرية والزامبية، مؤكدا أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على مواصلة الطريق إلى أفريقيا خاصة أنها تعتبر أول النقابات المهنية التي عملت جديا بهذا الملف الهام.

وتضمن البروتوكول سبل التعاون بين النقابتين في كل مايتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة.