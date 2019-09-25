أخبار مصر | برلماني عن أجر مدرب المنتخب الوطني: "يثير استفزاز المواطنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن أجر مدرب المنتخب الوطني: "يثير استفزاز المواطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اتحاد الكرة المصري، بعد اتفاقه مع حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، بسبب حجم الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير عمله والذي يتجاوز 700 ألف جنيه شهريًا.

وقال أبو طالب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الأرقام والأجور التي يتقاضاها مدرب المنتخب الفني، تثير الاستفزاز والغضب لقطاع عريض من المواطنين، وهو ما رصدناه خلال تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وتابع عضو البرلمان، في أوروبا والدول المتقدمة، لا يتقاضى مدربو المنتخبات الوطنية سوى أجور رمزية من وراء قيامهم بهذه المهمة، حيث يعتبرون هذا العمل بمثابة مهمة وطنية لرفع اسم بلادهم عاليًا في المحافل الدولية، في حين أن الوضع في مصر يختلف كثيرًا، قد يعتذر البعض عن تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني نتيجة تدني الأجر والراتب الذي يتقاضاه شهريًا.

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وفي سياق آخر، قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وجود ضد قوى تطرف وإرهاب داخلية مدعومة من دول وجماعات أجنبية ليس لها من هدف سوى كسر هيبة الدولة المصرية وجيشها.

وأضاف أبو طالب، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الأمن والسلام العالمي بمؤتمر اتحاد البرلمان الدولي المنعقد حاليًا في إيطاليا، أن هذه القوى التخريبية لم ولن تتوانى عن تحقيق الهدف المرسوم لها بدقة، وهو استهداف أكبر عدد من جنود وضباط قواتنا المسلحة حتى يؤثروا على معنويات الباقين، ليصلوا إلى هدفهم الخبيث بتدمير أقوى جيوش المنطقة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مصر تلعب دورا محوريا في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية.

