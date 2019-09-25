أخبار مصر | "وزارة الآثار" أولى مهام سفير ألمانيا في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزارة الآثار" أولى مهام سفير ألمانيا في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمكتبه بالوزارة، السفير الدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا بمصر، والذي حرص على أن تكون زيارة وزير الآثار هي أولى زياراته الرسمية فور تقلده مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الاثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ودولة ألمانيا هي إحدى الشركاء الأساسيين في مجال العمل الأثري فالمتحف المصري ببرلين أحد أعضاء التحالف المكون من خمسة متاحف أوروبية لتطوير المتحف المصري بالتحرير.

إضافة إلى أن هناك أكثر من 30 بعثة أثرية ألمانية تعمل في مصر من خلال معهد الاثار الألماني بالقاهرة .

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كما تناول اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين يقوم في إطاره الجانب الألماني بتمويل أعمال تأثيث المتحف الأتوني بالمنيا.

والجدير بالذكر أن الحكومة الالمانية قد وافقت في نوفمبر الماضي على منحة بقيمة 10 مليون يورو علي استكمال المتحف من ضمن موازنه عام 2019 – 2020.