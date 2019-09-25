أخبار مصر | "وزارة الآثار" أولى مهام سفير ألمانيا في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزارة الآثار" أولى مهام سفير ألمانيا في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الاثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.
ودولة ألمانيا هي إحدى الشركاء الأساسيين في مجال العمل الأثري فالمتحف المصري ببرلين أحد أعضاء التحالف المكون من خمسة متاحف أوروبية لتطوير المتحف المصري بالتحرير.
إضافة إلى أن هناك أكثر من 30 بعثة أثرية ألمانية تعمل في مصر من خلال معهد الاثار الألماني بالقاهرة .
كما تناول اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين يقوم في إطاره الجانب الألماني بتمويل أعمال تأثيث المتحف الأتوني بالمنيا.
والجدير بالذكر أن الحكومة الالمانية قد وافقت في نوفمبر الماضي على منحة بقيمة 10 مليون يورو علي استكمال المتحف من ضمن موازنه عام 2019 – 2020.
ومتحف إخناتون، أو المتحف الآتوني، هو متحف تحت الإنشاء، يقع في مدينة المنيا، بدأ العمل بالمشروع عام 2002 لكن لم يتم استكمال الإنشاء بسبب مشاكل متعلقة بالتمويل.
وبلغت تكلفة المتحف 150 مليون جنيه، وتم تصميم المتحف على شكل هرم، ويتكون من 5 طوابق ويتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.
اقرأ أيضًا: مدير المتحف الآتوني يكشف حقائق جديدة حول المتحف الأكبر في المنيا