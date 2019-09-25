أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي ومصر دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي ومصر دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في كلمته أمام الأمم المتحدة عدة قضايا هامة وعلى رأسها الإرهاب، حيث طالب بمعالجته معالجة شاملة بتضافر كل الجهود للقضاء علي كل المنظمات الإرهابية دون استثناء لأنه أخطر تحديات العصر.

وأشاد الجوهري بمطالبة الرئيس السيسي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أنه يجب مساندتهم ودعمهم تقديرا لتحولهم الإيجابي وبناء دولتهم، وأكد النائب البرلماني على أن الرئيس السيسي ومصر دائما وأبدا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني، لافتا إلى أن مطالبة السيسي في كلمته بصدور قرارات جريئة من المجتمع الدولي لإعادة الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية طبقا لحدود 1967، يؤكد على أن مصر مستمرة في الدفاع عن هذا الحق حتى يعود لأصحابه.

وأشار الجوهري إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي قضايا الدول العربية في "سوريا وليبيا واليمن"، لن تحل إلا بالحل السياسي.