أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي ومصر دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي ومصر دائمًا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد الجوهري بمطالبة الرئيس السيسي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أنه يجب مساندتهم ودعمهم تقديرا لتحولهم الإيجابي وبناء دولتهم، وأكد النائب البرلماني على أن الرئيس السيسي ومصر دائما وأبدا في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني، لافتا إلى أن مطالبة السيسي في كلمته بصدور قرارات جريئة من المجتمع الدولي لإعادة الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية طبقا لحدود 1967، يؤكد على أن مصر مستمرة في الدفاع عن هذا الحق حتى يعود لأصحابه.
وأشار الجوهري إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي قضايا الدول العربية في "سوريا وليبيا واليمن"، لن تحل إلا بالحل السياسي.
وأشار الجوهري إلى أن الرئيس السيسي بعث رسالة واضحة لإثيوبيا والعالم أجمع بأن مسألة المياه لمصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث أشار إلى أن المفاوضات التي بدأت منذ 4 سنوات مع إثيوبيا لم تؤتي ثمارها، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء فى حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إلى فتح نقاش تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال تأكيد الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.
وأكد السيسي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نظرا للتحول الإيجابي الذي حصل مؤخرا.
وأضاف أن "بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يعني استمرار معاناة الفلسطينيين فحسب، بل يعني استمرار استنزاف موارد شعوب الشرق الأوسط"، لافتا إلى "أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، والمبادرة العربية لا زالت قائمة".
وقال إن "الحل السياسي في سوريا بات حاجة ملحة"، مرحبا بإعلان اللجنة الدستورية في سوريا، داعيا إلى بدء عملها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.