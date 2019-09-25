أخبار مصر | برنامج 2 كفاية ينفذ في 10 محافظات و295 ألف سيدة قدمت لهن خدمات تنظيم الأسرة مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج 2 كفاية ينفذ في 10 محافظات و295 ألف سيدة قدمت لهن خدمات تنظيم الأسرة مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ا21ذنطلقت فعاليات النسخة الثانية من الدورة التدريبية المكثفة لتدريب مدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة والتي ينظمها مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"، بمدينة الأسكندرية، التابع لوزارة التضامن الأجتماعي والتي ستستمر على مدى 3 أيام فى الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الجاري بالإسكندرية، بمشاركة 92 متدرب من مسئولي قواعد البيانات بالجمعيات الاهلية الشريكة للمشروع.

وفى كلمتها الافتتاحية أمام ورشة العمل أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية، أن الدورات التي تنعقد بمعهد التدريب والبحوث للصحة الانجابية بالإسكندرية، تاتى في إطار تدريب الكوادر العاملة بالمشروع لتنمية العنصر البشرى وبناء القدرات وان النسخة الثالثة والاخيرة ستعقد فى 28 من سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتبع ذلك البدء فى وضع نظام معلومات مُميكن لمُتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمحافظات المستهدفة ويعمل مشروع ٢ كفاية على الحد من الزيادة السكانية بين 1،148،861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضافت لبيب أن البرنامج يعمل من خلال منظومة متكاملة من الاليات من تنفيذ حملات طرق الابواب والندوات التوعوية ونشر الوعى بأهمية الاسرة صغيرة العدد وآثر الزيادة السكانية على الاقتصاد والارتفاع بمؤشرات الحياة الكريمة وأنه من خلال المشروع وبنهاية اغسطس الماضي تم اقناع ما يزيد عن ٢٩٥ الف سيدة من المستهدفة بالبرنامج فى استخدام خدمات تنظيم الاسرة وتم توفيرها لهن بالمجان متضمنة تحويل أكثر من ٢٨ الف سيدة لعيادات ٢ كفاية وقد بلغ عدد المشاركين بندوات التوعية ما يزيد على 246 الف رجل وسيدة، حيث تم تنفيذ 2700 ندوة موسعة.

وأشارت إلي أن البرنامج يستهدف رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.

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ومن جانبها أوضحت رانده فارس منسق برامج السكان والتطوع بمشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يعمل داخل 2257 قرية و119 مركز بعشر محافظات، وهي؛ أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة وهي المحافظات الأعلى في معدلي الخصوبة والفقر اضافة الى تميز كل منها بخصائصها الجغرافية والاجتماعية والديموغرافية.

وأكدت فارس علي أنه وفقا للأرقام الرسمية المعلنة فان محافظات المنيا وسوهاج واسيوط بها اعلى نسب للاسر المستهدفة.

وأضافت فارس أنه تم تطوير 33 عيادة تنظيم اسرة تقدم خدماتها مجانا بالمناطق الاشد فقرا وجارى الانتهاء من عدد اخر ليصل عددها إلى 70 عيادة.

هذا وتستهدف جلسات الورش تعريف المتدربين بنظام المُتابعة والتقييم الخاص بالمشروع، وأدوات جمع البيانات وإجراءات إدخالها بقواعد البيانات، ومناقشة تجربة المتدربين خلال الفترة الماضية للمشروع والتحديات التي واجهتهم، واستعراض النماذج المختلفة التي عكف المشروع على تحديثها خلال الفترة الماضية، كما يشهد اليوم الأخير من الورشة تدريبات عملية مكثفة على إدخال البيانات وأسس استعراضها لضمان دقة التطبيق.