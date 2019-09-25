شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستعد لاستضافة منتدي السلام والتنمية ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، الأربعاء، لبحث الاستعدادات لاستضافة فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، منتصف ديسمبر المقبل.

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وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف مما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التي تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية، وتقوية الإتصالات والأنترنت، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة، إضافة إلى تحقيق الإنضباط المرورى في الشوارع الرئيسية والداخلية وخاصة لعربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل.

كما وجه بتفعيل الإيجابية بين المواطنين ووضع اللمسات الجمالية من خلال تنفيذ المزيد من الجداريات وتشجيع الطلاب والفنانين لإبراز مواهبهم الفنية، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة ذلك ميدانياً بشكل يومى، علاوة على عقد إجتماعات أسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال المطلوبة والسعى الجاد لمعالجة السلبيات وأوجه القصور حيث سيكون هناك محاسبة شديدة لأى مسؤول لا يقوم بتنفيذ المسئوليات والأعمال بكل جدية وإخلاص .

شدد المحافظ على الإنتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في النظافة لفترة محددة لحين دخول المحافظة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لإحداث نقلة حضارية في الشارع الأسوانى، مكلفاً بضرورة مراجعة إجراءات تأمين المدارس والإستمرار في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات ومنع ظاهرة هروب الطلاب وتسربهم من اليوم الدراسى، بجانب مراجعة موقف العبارات النيلية من حيث التراخيص والصيانة الدورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين في كافة مدن ومراكز المحافظة.