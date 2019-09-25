شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تفتتح مركزين لتحفيظ القرآن.. وتوزع 21 طن لحوم أضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الاسكندرية، افتتاح أول مركزين لتحفيظ القرأن الكريم وعلومه في مسجدى النبى دانيال وسط الاسكندرية والحديد والصلب في منطقة الدخيلة.

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وأوضح «عبدالبصير»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن افتتاح المركزين لتخريج دفعات من الدراسات لعلوم القرأن وحفظة كتاب الله يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإعداد محفظي القران الكريم.

وقال إن المركزين يفيدان 313 دارساً للقرآن وعلومه، حيث يضم مركز إعداد المحفظين بمسجد النبي دانيال 144 دراساً ودارسة بالفرقة الأولى على يد محفظ ومعلم تجويد، ومركز إعداد المحفظين بمسجد الحديد والصلب يبلغ عدد الدراسين في الفرقة الاولى 93 دراساً ودارسة و76 دراساة ودارسة في الفرقة الثانية.

وفي السياق، قال «عبدالبصير» إن المديرية تسلمت 21 طن لحوم «صكوك أضاحى ٢٠١٩» لتوزيعها على المحتاجين والقرى الاكثر احتياجا من خلال الادارات الـ11 على مستوى المحافظة، معلناً استفادة 21 الف مواطناً.